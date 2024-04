Estorsione e bische clandestine. Gli arrestati davanti al giudice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pistoia, 18 aprile 2024 – Sono previsti per la giornata di domani in tribunale, a Pistoia, gli interrogatori di garanzia delle nove persone sottoposte a misura cautelare in carcere nella lunga e complessa indagine della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza poi ribattezzata ’Endgame’ e presentata nella conferenza stampa che si è svolta in questura martedì pomeriggio. Le persone indagate (chi proviene dalle città più lontane probabilmente sarà interrogato per deroga), comparirannoalper indagini preliminari Patrizia Martucci, che ha spiccato l’ordinanza cautelare su richiesta della Procura. Gli indagati saranno accompagnati dai loro difensori e potranno avvalersi della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere tutte le carte delle indagini e chiedere di essere interrogati in un momento successivo. Come si ricorderà dal ...