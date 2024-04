Calcio a 5 -Serie C1 Verag Villaggio è salva Chiude al decimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il campionato diC1 2023/24 va in archivio, almeno per quanto riguarda la regular season e l’unica squadra pratese al via, la, che ha chiuso al, appena fuori dalla zona playout. Trenta i punti ottenuti durante la stagione dai pratesi, soli 3 in più rispetto alla zona pericolosa e nessuno nell’ultima giornata, nella quale sono stati sconfitti (1-9) dal Tau Futsal. Gli altri verdetti: Versilia promossa inB nazionale, nella semifinale dei playoff si scontreranno Monsummano e San Giovanni che se la dovranno vedere col Futsal Torrita, secondo, in finale; playout fra Deportivo Chiesanuova e Five To Five, retrocesse in C2 Firenze (per effetto della forbice) e GF Rione. InC2 l’ultima di regular season si giocherà stasera ma ...