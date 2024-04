WhatsApp down | problemi per la chat | migliaia di segnalazioni in tutta Italia Meta | «Al lavoro per risolvere»

L'app e il social hanno problemi WhatsApp e Instagram down . problemi per l'app di messaggistica e per il social network, entrambi appartenenti alla galassia Meta di Mark Zuckerberg, nella serata di ... (sbircialanotizia)

Roma, 3 aprile 2024 – Ancora Problemi per WhatsApp , Instagram e Facebook , i social di proprietà Meta. Poco dopo le 20 di mercoledì 3 aprile per gli utenti è diventato impossibile utilizzare l’app di ... (quotidiano)

Bologna, 3 aprile 2024 – Whatsapp non funziona, è – come si dice in gergo – down . “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi in questo momento, stiamo lavorando per riportare le cose ... (ilrestodelcarlino)

WhatsApp down, app in tilt: cosa sta succedendo - Qualche problema per WhatsApp, l’app di messaggistica che fa parte della galassia Meta: per diversi minuti sono stati segnali problemi nell’invio dei messaggi Problemi in Italia e non solo per ...calciomercato

Instagram, WhatsApp e Facebook down: picco di malfunzionamenti dalle 20 - Instagram, WhatsApp e Facebook, le app del mondo Meta, sono «down». Secondo il sito downdetector si è registrato un picco di malfunzionamenti dalle 20 non solo in Italia ma in varie parti del mondo. L ...unionesarda

WhatsApp down, problemi anche su Facebook e Instagram: le app di Meta non funzionano - (Adnkronos) – WhatsApp e Instagram down. Problemi per l’app di messaggistica e per il social network, entrambi appartenenti alla galassia Meta di Mark Zuckerberg, nella serata di oggi, 3… Leggi ...informazione