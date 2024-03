Mondovisioni | alla Compagnia tre documentari per raccontare le aree critiche del pianeta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 - Diritti umani, emergenze sociali ed informazione. E' un viaggio sospeso tra attualità e approfondimento, riflessione ed emozione il percorso del festival ". Idi Internazionale", la rassegna che porta da quindici anni sul grande schermo la complessità del mondo. Il festival, organizzato da CineAgenzia con il settimanale Internazionale e patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti della Toscana, offre una selezione dei più appassionantipresenti nelle principali kermesse internazionali e proposti in anteprima per l'Italia. Sono tre gli appuntamenti previsti quest'anno al Cinema La: dal 12 al 19 marzo, spazio a "Seven winters in Teheran", diretto da Steffi Niederzoll, che ricostruisce attraverso i video registrati dai familiari, le loro testimonianze e ...