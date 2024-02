Hakan Calhanoglu | “Sono il numero 1 dei registi in questo momento Dopo di me Rodri e Kroos”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’autostima diè al top. “Mesi fa ho affermato di essere tra i primi 5al mondo e nessuno mi ha creduto. Ma io credo in me stesso, conosco le mie qualità e non ho paura di nessuno. Quei gol che segno, nessuno li fa. Non faccio gol da un metro, ma da lontano, magari su punizione, faccio cose difficili”, ha detto il centrocampista dell’Inter nell’intervista disponibile ora in esclusiva su Dazn, “Calha si gira”, che offre uno sguardo senza filtri sul centrocampista turco. Non solo gol e assist. Anche passaggi chiave determinanti: “Quello a Dimarco durante il Derby d’Italia? Cercherò sempre di fare questi passaggi in campo. Non mi piace giocare sempre il pallone all’indietro, preferisco verticalizzare subito, giocare veloce e cercare di sfruttare gli spazi. Abbiamo giocatori che attaccano la profondità e in questa ...