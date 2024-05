Questa è la vera dittatura - i fascisti sono loro | lo sfogo di Rita Dalla Chies - sinistra al tappeto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Quanto accaduto a Pisa è estremamente grave. Gli studenti pro-Palestina hanno impedito al ministro Anna Maria Bernini di incontrare alcuni attivisti di Forza Italia. È stata proprio l'esponente azzurra e ministro per la Ricerca e l'Università a spiegare quanto accaduto: "A Pisa, studenti pro-Palestina, fermi dove dovevamo tenere una manifestazione elettorale di Forza Italia, ci hanno impedito di parlare. Noi abbiamo ascoltato islogan e leurla, mentre eci hanno impedito di realizzare la nostra iniziativa. Questo è totalmente fuori da ogni perimetro democratico. Noi siamo convinti che per essere ascoltati bisogna imparare ad ascoltare. E oggi non solo non siamo stati ascoltati. ma non siamo stati messi nelle condizioni di fare la nostra manifestazione. Mi sto battendo da mesi perché gli studenti possano, all'interno ...