Roccella | Libertà di essere chi si vuole? No - è una negazione della realtà Esistono femmine e maschi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) L’Italia è reazionaria? Assolutamente no, “la nostra è una posizione liberale”. ParolaministraFamiglia Eugeniache, in un’intervista a Il Messaggero, torna a rivendicare il no italiano alla firmadichiarazione Ue per i diritti Lgbtq+. “Abbiamo aderito a una dichiarazione contro la transfobia, la bifobia, l’omofobia” ma quel testo “lo troviamo molto sbilanciato verso il cosiddetto gender. Chiede agli Stati Ue, e questo è l’incipit, di affermare il loro impegno in favore dell’identità gender. A noi questo non va bene”, incalza. Per la ministra non c’è “nessun dubbio” sulladi vivere come sie sulladi amare chi sima, il governo italiano, è contrario alla ...