Addio a Franco Di Mare - la moglie e la figlia | “Persona eccezional - metteva a proprio agio chiunque”

(Di domenica 19 maggio 2024) A poche ore dalla morte diDiparlano la, Giulia, e laStella: "Vogliamo continuare la battaglia che ha intrapreso perché la sua malattia sia riconosciuta come professionale".

L’inviato di guerra Rai è morto venerdì 17 maggio: era affetto da mesotelioma. «Era unico, ci ha fatte ridere prima di addormentarsi per sempre»

Il ricordo di Vito Paglia , figlio di uno dei migliori amici di Franco Di Mare a Fanpage.it: "Ricordiamoci di persone come Franco quando sono in vita, dopo è tardi"Continua a leggere

