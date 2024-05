Chico Forti è rinchiuso a Rebibbia | dove verrà trasferito

(Di domenica 19 maggio 2024) È rientrato ieri, sabato 18 maggio, in Italia dopo 24 anni, il 65nne imprenditore triestino condannato all’ergastolo per omicidio. È atterrato a Pratica di Mare da Miami ed è statonel carcere dia Roma in attesa di esserenella casa circondariale di Verona. Il trasferimento dovrebbe avvenire già nella giornata di domani, lunedì 20 maggio. Chcoviene accolto dal Presidente Meloni al suo arrivo in Italia – ilcorrieredellacitta.com Il pensiero della mamma lo ha sostenuto nel periodo di detenzione Diverse le interviste all’imprenditore subito dopo l’arrivo, tra le altre quelle del Tg1 al qualeha dichiarato di essere riuscito a resistere al pensiero della mamma oggi 96enne. E il difensore dell’uomo ha annunciato ...

