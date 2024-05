Playoff - una girandola impazzita | domani è già vigili - format da rivedere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di smaltire le scorie del match contro la Triestina e per il Benevento dietro l’angolo c’è già l’impegno contro la Torres di martedì sera al “Ciro Vigorito”. La fortuna, se vogliamo definirla così, è che almeno questa volta la società giallorossa non dovrà inventarsi qualcosa per organizzare una trasferta in tempi così ristretti. E non è tutto: perché oltre alle chiare difficoltà di recupero dovendo giocare di nuovo a distanza di pochissimo tempo, si pone un evidente problema legato alla vendita dei biglietti. Anche questa volta sarà una vera e propria corsa contro il tempo quella che dovranno attuare i tifosi giallorossi con meno di tre giorni per assicurarsi un tagliando per una gara che richiamerà sugli spalti del “Ciro Vigorito” migliaia di spettatori. L’attenuante del ricorso del Taranto che ha rimandato di qualche giorno l’avvio dei ...