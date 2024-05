Da IKEA arriva una funzione per farvi risparmiare sulla bolletta elettrica

IKEA Home Smart monitora il consumo di energia - ikea Home Smart monitora il consumo di energia - ikea è al lavoro per integrare Energy Insights, tutta una nuova serie di funzioni all’interno dell’app Home Smart che permetteranno all’utente di monitorare il consumo di energia, tenere sottocchio ta ...

IKEA introduce la funzione di monitoraggio dell'energia in Home Smart - ikea introduce la funzione di monitoraggio dell'energia in Home Smart - ikea lancia una nuova funzione Energy Insights nella sua app Home Smart - ma solo per le famiglie intelligenti in Svezia. In altre notizie, l'azienda di mobili rilascerà la sua prima spina ...

Ikea rivoluziona la casa intelligente con Energy Insights e Inspelning - ikea rivoluziona la casa intelligente con Energy Insights e Inspelning - ikea presenta due nuove innovazioni per la gestione energetica domestica: Energy Insights, per il monitoraggio in tempo reale dei consumi energetici, e la presa smart Inspelning.