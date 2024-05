Travolti da una valanga - due morti sulle Alpi svizzere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Due persone sono morte stamane in un incidente in montagna avvenuto. Sono state travolte da unasul Pigne d'Arolla, vetta che culmina a quasi 3.800 metri, tra il Cervino e il Grand Combin. In base alle prime informazioni raccolte, potrebbe trattarsi di due italiani. Un terzonista è invece sopravvissuto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori svizzeri con l'elicottero della compagnia Air Glaciers.