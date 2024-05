Inverigo - compra uno smartphone online ma non funziona | la lite col venditore finisce a coltellate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 19 maggio 2024)(Como) – Un pregiudicato di 73 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cantù con l'accusa di truffa e tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito in una nota, nel pomeriggio di ieri è giunta alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cantù una chiamata allarmante che parlava di una violenta aggressione in corso in un'abitazione nel comune di. Il pronto intervento del Nor - Aliquota Radiomobile, ha permesso di arrestare in flagranza di reato per tentato omicidio un pregiudicato 73enne. L'incredibile storia che ha portato all'arresto dell'uomo ha avuto inizio qualche giorno fa, quando la vittima della violenta aggressione, un milanese 59enne, dopo aver acquistato mediantevenditasu un noto sito, un telefono cellulare per circa 400 euro dal 73enne, lo ha fatto visionare da ...