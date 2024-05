Elezioni Monte di Procida | Inaugurata sede Si Insieme alle Casevecchie

Presso il complesso “Al Chiar di Luna” a Monte di Procida giovedì 9 maggio alle ore 18.00 il convegno intitolato “Il martirio di Aldo Moro- Un libro per non dimenticare”. “La Politica e l’Europa con gli occhi di Maria”, è questo il titolo del libro ...

Teresa Coppola, una vita spesa per Monte di Procida «Mi impegnerò per rispondere ai bisogni di tutti» - Teresa Coppola, una vita spesa per monte di procida «Mi impegnerò per rispondere ai bisogni di tutti» - monte DI procida – Teresa Coppola, 59 anni, una vita dedicata agli altri, con un percorso professionale in ambito sanitario prima a Milano e dal 2005 nel distretto di Pozzuoli. Attiva nell’associazion ...

Monte di Procida alle urne, Pugliese: ecco la sua visione di città - monte di procida alle urne, Pugliese: ecco la sua visione di città - Le liste sono state presentate, la campagna elettorale è nel vivo, mancano solo venti giorni alle elezioni. Facciamo qualche domanda al, per la terza volta, candidato Peppe Pugliese, già sindaco dal 2 ...

Meteo Mare Monte di Procida - Previsioni marine per i prossimi giorni - Meteo Mare monte di procida - Previsioni marine per i prossimi giorni - - selezionare regione - Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Molise Puglia Sardegna Sicilia Toscana Veneto ...