Guerra in Ucraina - Kiev | I russi hanno perso 10 000 uomini in una settimana

(Di domenica 19 maggio 2024) L’esercito di russo ha10.000 soldati in unadi combattimenti in, oltre a quattro aerei e un elicottero. Questo il “bollettino” reso noto su Telegram dal comandante delle forze di terra ucraine, Oleksandr Pavlyuk. Le perdite, ha spiegato Pavlyuk, si riferiscono alladal 12 al 19 maggio, periodo in cui sono stati distrutti inoltre 122 carri armati, 255 veicoli da combattimento corazzati, 215 sistemi di artiglieria, 10 missili da crociera e 245 droni di tipo tattico-operativo. Le forze russe mirano a catturare le città di Chasiv Yar e Vovchansk, rispettivamente nelle regioni ucraine di Donetsk (est) e Kharkiv (nord-est): lo scrive l’Istituto per lo studio della. Secondo il rapporto del centro studi statunitense, i...

quasi 10mila persone hanno lasciato le loro abitazioni nella regione di Kharkiv, nell’ Ucraina nordorientale, per via dell’offensiva di terra lanciata dalle forze russe. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere di non esser ...

“Si tratta del 30esimo tragico incidente che coinvolge i tentativi di attraversare il fiume. Vi ricordiamo ancora una volta: non mettete in pericolo la vostra vita”. Così scrive l’agenzia di frontiera Ucraina a proposito dei tentativi di ...

Le forze di difesa ucraine hanno distrutto la notte scorsa un dragamine della flotta russa del Mar Nero: lo ha reso noto su Telegram la Marina militare ucraina, come riporta Ukrainska Pravda.

