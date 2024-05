Enrico Mantoan - l’uomo accusato di esser Flexima - tra ronde anti migranti e no green pass La battuta su Segre | Speriamo prenda il treno giusto

(Di domenica 19 maggio 2024) Oggi il Corriere della Sera torna su, presunton,dil’autore dei 5 colpi dei 15 autovelox abbattuti in provincia di Rovigo. Unato come volontario dei vigili del fuoco ma anche cometario provinciale di Forza Nuova, residente in un B&B ad Ariano Polesine, era anche contro i vaccini. Nel gennaio del 2021, nel pieno del Covid, con il governo Conte, la senatrice Lilianadichiarò ai giornali che sarebbe andata a Roma inper votare la fiducia al premier. «quello, sto giro», scrisse su Facebook, scatenando indignazione. Molto attivo sui social era in prima linea nelle manifestazioni ...

Fleximan, chi è l’uomo di 42 anni indagato dalla procura di Rovigo: dirigente di Forza Nuova e no vax. Si cerca un complice - Fleximan, chi è l’uomo di 42 anni indagato dalla procura di Rovigo: dirigente di Forza Nuova e no vax. Si cerca un complice - ROVIGO – Fleximan Non un solo indagato, ma probabilmente due. È solo questione di ore e gli investigatori sono convinti di poter identificare la persona che in una registrazione video appariva assiem ...

«Se Fleximan sei tu, sei un eroe nazionale»: il web difende il "giustiziere" degli autovelox - «Se Fleximan sei tu, sei un eroe nazionale»: il web difende il "giustiziere" degli autovelox - ROVIGO - I sostenitori di Fleximan (enrico mantoan, 42 anni, è accusato di essere il "giustiziere" degli autovelox) si uniscono ...

Fleximan, un eroe illegale: per Enrico Mantoan l'ammirazione sui social e la solidarietà del paese - Fleximan, un eroe illegale: per enrico mantoan l'ammirazione sui social e la solidarietà del paese - Il tutto mentre entra nel vivo la caccia al complice. Sì, perché enrico mantoan, 42 anni, non ha agito da solo, nonostante ciò che ha detto ai carabinieri, nei primi momenti successivi alla ...