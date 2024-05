Ravezzani | Scenari inquietanti per l’Inter? Spero Marotta…

Leggi tutta la notizia su inter-news

La situazione in casa Inter non si prospetta delle migliori. Il cambio di proprietà è imminente, Fabiocommenta su X la reazione di Giuseppe Marotta nella giornata di ieri. REAZIONE – Giuseppe Marotta, l'amministratore delegato del, ha definito 'tremenda' la giornata di ieri in casa nerazzurra. Il comunicato di Steven Zhang ha lasciato spiazzati un po' tutti, così come l'esito della vicenda con Oaktree. Il futuro è incerto, Fabioha una speranza in merito: «che Marotta abbia esagerato con l'aggettivo (tremenda). Perché se così non fosse aprirebbe aperche finora tutti gli analisti indipendenti, dati alla mano, escludono. Quindi: o ha sbagliato Marotta o non sappiamo qualcosa».