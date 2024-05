Nations League di Volley Femminile - l’Italia batte la Turchia | arrivano punti preziosi nel World Ranking

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 19 maggio 2024) Prezioso il successo deldelin. Ad Antalya, le Azzurre hanno vinto contro le padrone di casa dellaper 3-1 (25-27, 25-21, 25-21, 25-19) e hanno ben 10.65nel, con destinazione Olimpiadi di Parigi 2024. Il racconto della partita, le interviste, il tabellino e il calendario – Fonte feder.it Come formazione iniziale il ct Velasco ha schierato Cambi in palleggio, opposto Antropova, centrali Bonifacio e Danesi, schiacciatrici C. Bosetti e Degradi, libero Fersino.ha iniziato in maniera convincente la gara e grazie a un gioco ben organizzato si è portata avanti (9-6). La risposta turca è arrivata per mano della Vargas ...