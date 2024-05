Giornata mondiale delle api - in Italia la produzione vale 3 miliardi l' anno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - Istituita, il 20 dicembre 2017, per volere dell'Assemblea GeneraleNazioni Unite, il 20 maggio ricorre laApi. Laagricoladirettamente associata all'impollinazione animale rappresenta un valore economico stimato tra 235 e 577di dollari. Negli ultimi anni è allarme crescente sul declinoapi e degli altri impollinatori. Il rapportonazioni Unite ha stimato che "un numero crescente di specie di impollinatori in tutto il mondo è sull'orlo dell'estinzione a causa di diversi tipi pressione, molti dei quali prodotte dall'uomo. Le cause sono molteplici e concatenate e sono le stesse che stportando al declino della biodiversità: distruzione, ...