L' appello del Papa | Continuiamo a parlare di pace a chi vuole la guerra

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - "Il cristiano non è prepotente. La sua forza è la forza dello Spirito", forte e gentile. Così a braccioFrancesco nell'omelia della messa di Pentecoste. "E nemmeno con i calcoli e con le furbizie, ma con l'energia che viene dalla fedeltà alla verità, che lo Spirito insegna ai nostri cuori e fa crescere in noi". "Ci arrendiamo allo Spirito ma non ci arrendiamo alla forza del mondo. E così - ha sottolineato il Pontefice - non ci arrendiamo, madia chila, adi perdono a chi semina vendetta, adi accoglienza e solidarietà a chi sbarra le porte ed erige barriere, adi vita a chi sceglie la morte, adi rispetto a chi ama umiliare, insultare ...

