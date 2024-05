Auto si ribalta - morti tre giovani | sono rimasti incastrati Una fine orrenda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) Tragico incidente stradale nella notte a Villa Literno, nella provincia di Caserta: il bilancio è, purtroppo, di treragazzi. Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, duemobili siscontrate frontalmente in via delle Dune. Una delle vetture ha terminato la sua corsa al margine della carreggiata, mentre l’altra, al centro della strada, si èta; all’interno di quest’ultima, i trenell’abitacolo. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che si è adoperata per estrarre i tre occupanti dall’abitacolo dell’mobileta. Una volta che ...