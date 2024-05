Rivoluzione di mercato - Mario Rui e altri tre calciatori possono lasciare il Napoli

(Di domenica 19 maggio 2024) Il neo direttore sportivo, Giovanni Manna prepara unain casa. Le ultime sulazzurro. Sono ore importanti per il futuro del. Tra le file azzurre c’è l’assoluta necessità di rifondare il gruppo dopo la stagione deludente. I risultati fissati non sono stati raggiunti, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis è pronto ad attuare una mini. Per il presidente non esistono“incedibili”, in quanto verrà ascoltata ogni tipo di offerta che arriverà a Castel Volturno nei prossimi mesi. Un altro tassello importante sarà rappresentato dal neo direttore sportivo Giovanni Manna. Quest’ultimo lascerà la Juventus e Cristiano Giuntoli in vista dei prossimi mesi. Non a caso, il giovane dirigente nonostante non faccia parte ancora del club, ha già ...

Rosa Napoli 2024\25, si prospetta un’estate stracolma di cambiamenti, anche Di Lorenzo può partire : le ultime news di mercato La stagione in corso sta per terminare. Mancano solo due giornate al termine della Serie A. Il Napoli non ha onorato il ...

Nuovo allenatore Napoli, svelato il preferito di De Laurentiis: quando arriverà la scelta! - Nuovo allenatore napoli, svelato il preferito di De Laurentiis: quando arriverà la scelta! - Sono ore calde in casa napoli per il futuro del club. La dirigenza non è affatto soddisfatta della stagione che sta per concludersi, motivo per il quale ci sarà una mini rivoluzione. Quest’ultima ...

Rivoluzione di primavera: ecco come cambiano le panchine di Serie A - rivoluzione di primavera: ecco come cambiano le panchine di Serie A - Quasi mai ci sarà un cambio così consistente di panchine come nella prossima stagione di Serie A. Escludendo Inzaghi, campione in carica, Gilardino, che ha rinnovato, e Gotti, Tudor e De Rossi, ...

CM - Juventus, ecco la nuova dirigenza che lavorerà con Giuntoli - CM - Juventus, ecco la nuova dirigenza che lavorerà con Giuntoli - Pronta la rivoluzione in casa Juventus, non solo per quanto riguarda la guida tecnica ma anche la dirigenza. Questa la situazione riportata da calciomercato.com..