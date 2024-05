Incidente tra moto e auto | Roberto Cattaneo - maresciallo dell’Esercit - muore a 56 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 19 maggio 2024) Non ce l’ha fatta. Ilè morto stanotte intorno alle 3,30 per le gravi ferite riportate e la grave perdita di sangue. Una tragedia che getta nel dolore la sua famiglia, i figli, la moglie e l’intera città di Tarquinia, la città in cui viveva.si trovava in sella alla suaquando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con una macchina, sull’Aurelia bis, all’altezza di Monte Romano. Immediata la richiesta dell’eliambulanza da parte dei sanitari con un trasporto al Gemelli difficile. Poi la corsa in sala operatoria, ma pernon c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi d’addio da parte dei parenti, amici, colleghi e conoscenti, che ricordano...