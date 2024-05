La prossima volta vorrei un tiramisù nella coppa La richiesta di Iga Swiatek - vincitrice degli Internazionali di tennis di Roma

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 19 maggio 2024) Stanienteper Igadidi, che ha sconfitto al Foro Italico la rivale di sempre, la bielorussa Aryna Sabalenka. La regina della terra rossa, alla sua terza vittoriaCapitale, non ha mai nascosto la sua passione per il, a cui sono dedicate diverse foto e storie dei suoi profili social. «is the food of champions», ha sempre affermato. E come darle torto, visto che la 22enne polacca è la numero uno al mondo dal 2020. Ladi unNon è un caso che nel 2022, in occasione della vittoria agli Us Open, dentro allale sia stata consegnata proprio una ...