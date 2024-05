Lite sul bus 492 - l’autista ferma il mezzo e fa scendere tutti | due uomini denunciati

violenta lite a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e il corteggiatore Mario Cusitano: "Bugiardo", "Tu non stai bene con la testa" L'articolo Uomini e Donne , violenta lite tra Tina e Mario : “Bugiardo” , “Tu non stai bene con la testa” proviene da ...

Tragedia a Pedaso. Dopo una serata in compagnia, la lite con un gruppo di ragazzi: travolge e uccide l’amico - Tragedia a Pedaso. Dopo una serata in compagnia, la lite con un gruppo di ragazzi: travolge e uccide l’amico - Attualmente in corso le indagini per cercare di capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario ...

Spresiano, accoltella il vicino di casa dopo l’ennesima lite - Spresiano, accoltella il vicino di casa dopo l’ennesima lite - Due condòmini sono passati alle mani dopo un diverbio, ad avere la peggio un 49enne raggiunto da alcune coltellate al braccio e portato in ospedale ...

Aggredisce il rivale in amore con la sua stampella - Aggredisce il rivale in amore con la sua stampella - La lite tra i due uomini, scoppiata in pieno centro, in via Santa Croce, sarebbe scaturita a causa di verosimili motivi di gelosia, dopo che l’arrestato avrebbe notato la ragazza con la quale si era ...