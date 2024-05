Pallanuoto Jesina 23-11 sul San Severino - adesso manca l’ultimo ostacolo e sarà play off

Pallanuoto La Jesina deve vincere per inseguire il sogno play off - pallanuoto La jesina deve vincere per inseguire il sogno play off - Per i granata l'obiettivo è riscattare l'inaspettata sconfitta subita a Ravenna ma servirà la massima attenzione in quanto San Severino si presenta come avversario ostico in lotta per la salvezza ...

Pallanuovo. Continua il momento magico di Ravenna - Pallanuovo. Continua il momento magico di Ravenna - La Ravenna pallanuoto vince 10-9 contro la jesina, confermando il buon momento di forma. Coach Cukic elogia la squadra e guarda avanti alla prossima sfida contro Carpi.

Il Penta batte Sanseverino e riapre la lotta per la salvezza - Il Penta batte Sanseverino e riapre la lotta per la salvezza - Missione compiuta dal Penta Modena, che vince con grande autorità l’atteso spareggio salvezza contro il S.Severino, e riapre di fatto la lotta per non retrocedere, coinvolgendo però per il momento anc ...