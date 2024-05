LIVE – Giro d’Italia 2024 - quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro d’Italia 2024 10.52 Sono una decina in avanti, il gruppo per ora non sembra lasciar fare. In questo gruppetto riconosciamo Caleb Ewan (Jayco-AlUla) e Lewis Askey (Groupama-FDJ). 10.50 ...