Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 19 maggio 2024)Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 26al 1°, ladis League, chiude Il Volo. Rai1 D: Carosello Carosone L:new M: M:G: Com’è Umano Lui 1°Tv V: L’Acchiappatalenti (4/5) S: Canale 5 D: L’Isola dei Famosi L: Io Canto Family (2/5) M: Il Volo: Tutti per Uno (3/3) M: L’Isola dei Famosi G: Viola Come il Mare 2 (5/6) 1°Tv V: Terra Amara 4 fine S: Borussia D.-Real MadridCL Rai2 D: 911 + 911 Lone Star (18/18) 1°Tv L: Da Vicino Nessuno è Normale M: M: Delitti in Paradiso 1°Tv G: Bella Rai2 (Diaco) V: S: FBI + FBI International (8/13) 1°Tv Italia 1 D: La Guerra di Domani L: La Fredda Luce del Giorno M: Le Iene Show M: ...