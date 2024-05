Il giorno della morte - Senna era furioso | la Fia lo ammonì per essere andato sul luogo della morte di Ratzenberger

(Di domenica 19 maggio 2024) L’ex pilota Minardi Pierluigi Martini, 63 anni, intervistato da Libero ricordapochi istanti primaad Imola. Oggi si corre il gran premio dell’Emilia Romagna proprio sulla pista che tolse la vita al campione brasiliano e anel ’94. «Ho scopertodidopo il mio ritiro» Imola per lei è la gara di casa, che ricordi ha in mente? «Quando venivo da bambino a vedere le gare con mio nonno Giuseppe, ma anche la prima gara di kart fatta in un circuito preparato lungo il rettilineo. Poi a quattro-cinque anni, sempre con nonno, salivo sulle impalcature lungo il rettilineo e guardavo mio padre e mio zio Giancarlo correre. Ma ricordo persino la 500 chilometri, vista ...

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2024 Ecco l 'applauso per Ayrton Senna e Ronald Ratzenberger a Imola al termine dell'intervento del ministro Tajani alla cerimonia per i 30 anni della scomparsa dei campioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

A Scisciano , come riportato da Repubblica, vogliono onorare la memoria dell’ex pilota Ayrton Senna dedicandogli una strada nel trentesimo anniversario della sua morte . A Scisciano sorgerà Via Ayrton Senna , in memoria dell’ex pilota di Formula 1 Il ...

A Imola arrivò l’unico podio della carriera, nel weekend del 1994 ricordato nella storia per le tragedie di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna . Nicola Larini , 60 anni, sostituì l’infortunato Jean Alesi in Ferrari per quella gara. Arrivò secondo , ma ...

Vip a Imola per la F1, da Bonolis a Vacchi. I ferraristi fanno comunque festa - Vip a Imola per la F1, da Bonolis a Vacchi. I ferraristi fanno comunque festa - “Sono emozionato per oggi, il tempo è meraviglioso, è bello essere in Italia”, prosegue il britannico, che dedica poi un pensiero ad Ayrton senna: “Ricordo il giorno della sua morte, fu così tragico.

Max Verstappen conquista la pole position a Imola, eguagliando il record di Ayrton Senna - Max Verstappen conquista la pole position a Imola, eguagliando il record di Ayrton senna - Questa è l'ottava pole consecutiva che Verstappen ha ottenuto tra il 2023 e il 2024, un'impresa che era riuscita solo ad Ayrton senna tra il 1988 e il 1989. Questo successo è particolarmente ...

