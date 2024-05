La Dc e i democristiani esaltati dai loro detrattori Un’operazione ipocrita

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) È curioso leggere su molti organi di informazione un crescente ed insistente rimpianto dei “”. Non della Dc, cioè di un partito che è stato consegnato agli archivi storici oltre 30 anni fa ma proprio dei suoi leader e statisti. Certo, la curiosità si rafforza e si amplifica perchè chi si esercita in questo compito sono le stesse persone che per svariati lustri hanno contribuito a contestare radicalmente l’esperienza del più “grande partito italiano” e, soprattutto, hanno insistito nella delegittimazione politica, culturale e anche morale dei suoi principali leader e statisti. La possiamo definire, di conseguenza, una operazione strumentale e anche un po’perchè gli storiciesaltano il ruolo della Dc quando hanno la scientifica certezza che un partito popolare, di massa, interclassista, di governo e di ...