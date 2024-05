La Casertana cede il passo alla Juventus Next Gen | la cronaca dell’incontro

(Di domenica 19 maggio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Termina il campionato laad un soffio dai quarti. Vince con merito la JuveGeneration mostratasi a tratti troppo forte per i Falchetti. Escono tra gli applausi gli uomini di Cangelosi. Primo tempo: Primo squillo Juve al 2’ con Sekulov che a tu per tu con Venturi si lascia ipnotizzare dal portiere rossoblù che mette in angolo. Ancora Juve, questa volta con Hasa che menda però alto. E’ Sekulov al 9’ a tentare di testa, palta sulla traversa di Venturi. E’ Cerri un minuto dopo a mandare fuori da buona. Gol Juve al 17: è Sekulov a mettere in rete in un’azione confusa in area. Ancora Juve con Guerra, para Venturi. Al 25 è Curcio su passaggio di Calapai ad impegnare a terra Daffara. Al 27 è ancora Guerra a rendersi pericoloso dalle parti di Venturi, ...

Il gol all`andata di Curcio a tempo scaduto, alla vigilia del return match contro la Juventus Next Gen, pone la Casertana in una situazione...

Casertana-Juventus Next Gen è la partita di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C. Fischio d'inizi alle ore 20:30 allo stadio Pinto di Caserta con diretta TV e streaming su Sky.Continua a leggere

Caserta (di Alfredo Stella). Gara di ritorno questa sera contro la formazione Under 23 della Juventus . Casertana – Juventus Next Gen si gioca davanti ad un Pinto esaurito, tutto vestito di rossoblù. Biglietti andati a ruba anche nella curva nord ...

