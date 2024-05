Coppa Len di Nuoto di Fondo - Domenico Acerenza conquista la 10 km di Piombino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 19 maggio 2024)– Arrivano due splendide medaglie dalla tappa didellaLen didi, per la seconda volta consecutiva nel circuito iridato, la 10 chilometri vincendo in sprint in 1h46’54?1, sull’agguerrita coppia francese formata dal diciannovenne Sascha Velly (secondo in 1h46’54?6) e Marc Antoine Olivier (terzo in 1h46’54?8). “Le condizioni erano abbastanza difficili perché il freddo si faceva sentire nonostante il sole splendente. – commenta a caldo il ventinovenne potentino che si allena nel clan di Fabrizio Antonelli, insieme a Gregorio Paltrinieri oggi a riposo, come riporta feder.it – Ho provato a stare sempre davanti anche se facevo fatica a volte. Alla fine però ne avevo e sono ...