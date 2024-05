Stragi del sabato sera | quattro giovani morti in Campania

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella notte nel Casertano. Il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale: tresono– una 20enne e due ragazzi di 23 e 24 anni – e tre sono rimasti gravemente feriti. Altro incidente a Caserta dove un ventenne è rimasto ucciso nel ribaltamento della sua auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Quattro morti , tutti ragazzi, in due incidenti stradali nella notte nel Casertano . Il più grave a via delle Dune a Villa Literno, dove due auto si sono scontrate, probabilmente in modo frontale: tre giovani sono morti - una 20enne e due ragazzi di ...

Guerra in Medio Oriente, l’Onu: 800 mila persone in fuga da Rafah. Al Jazeera: almeno 64 morti a Gaza nelle ultime 24 ore - Guerra in Medio Oriente, l’Onu: 800 mila persone in fuga da Rafah. Al Jazeera: almeno 64 morti a Gaza nelle ultime 24 ore - incluso quello della giovane tedesco-israeliana Shani Louk, una dei prigionieri simbolo dell'attacco di Hamas. L'esercito israeliano ha annunciato la morte in combattimento di due soldati della ...

La sua auto si ribalta, lui viene balzato fuori dall’abitacolo e finisce in una scarpata: morto 20enne a Caserta - La sua auto si ribalta, lui viene balzato fuori dall’abitacolo e finisce in una scarpata: morto 20enne a Caserta - Il tragico incidente stradale è avvenuto questa notte sulla Strada Statale 7, nel Comune di Caserta: il 20enne è stato recuperato dai vigili del fuoco ...

Incidente frontale a Villa Literno, auto si ribalta: morti tre giovani, sono rimasti incastrati nella vettura - Incidente frontale a Villa Literno, auto si ribalta: morti tre giovani, sono rimasti incastrati nella vettura - L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte: sul posto i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori i tre giovani dall'abitacolo dell'auto ribaltata ...