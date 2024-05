Unghie a tema Bridgerton? Ecco tutte le inspo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) La mania continua: lepotrebbero essere la svolta. Non solo per appassionati della serie, ma anche perché la palette di colori di questa terza stagione è perfetta per la primavera. Tra i colori più gettonati sicuramente nuance romantiche come il glicine e l’azzurro. E sul web spopolano lededicate non solo a colori, ma anche nail art aromantico.: alcuneSicuramente la prima cosa che ci viene in mente pensando asono loro: i fiori. Ilfloreale si sa, non è una cosa nuova (“Floreale? In primavera? Avanguardia pura” cit.), ma fortunatamente il mondo della natura ci offre sempre nuovi spunti da cui attingere. E cosa c’è di più romantico del ...