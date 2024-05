Capire la differenza tra deodorante e antitraspirante ti aiuta ad arrivare fresco a fine giornata

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 19 maggio 2024) Quella traè praticamente una questione sempre aperta, che in estate sembra quasi diventare una vera e propria lotta. Ma effettivamente è chiaro cosa siano questi due prodotti e a cosa servano? In molti si affidano a soluzioni da profumeria o supermercato per combattere i cattivi odori, soprattutto durante i mesi caldi, ma non sembrano aver capito bene quali siano i punti cruciali della questione. Tranquillo, ci pensiamo noi: ti spieghiamo cosa sono deodoranti e antitraspiranti, cosa li differenzia, come agiscono e quali sono i migliori. Ma prima capiamo bene alcune cose, partendo proprio dall'inizio. Ovvero dal sudore. Prima di passare ainiziamo dalla base: si suda perché serve Le ascelle sono una delle zone del corpo umano in cui si trovano molte ghiandole ...