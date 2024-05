Giudice | Mi aspetto che Oaktree segua la strategia di Elliott

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) Alessandro, giornalista, ha parlato dell’intricata situazione legata all’estinzione del debito di Steven Zhang nei confronti di. Dal suo punto di vista, il fondo adotterà unasimile a quella scelta da Elliot una volta giunto alla guida del Milan. IL COMMENTO – Alessandro, intervenuto a Radio Sportiva, ha espresso il suo punto di vista in merito al futuro dell’Inter, legato a doppio filo al tentativo in extremis di Steven Zhang di trovare la soluzione adeguata per estinguere il proprio debito con. Secondo il giornalista del Corriere dello Sport, lo scenario realistico è che il fondo americano non garantirà al presidente cinese una dilazione del pagamento al fine di consentirgli di evitare l’escussione del pegno. Nello specifico,sostiene ...