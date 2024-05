Robert Fico ?non è più in pericolo di vita - l' annuncio di un ministro slovacco

" prognosi positiva " per lo stato di salute del primo Ministro slovacco Robert Fico dopo l'attentato di mercoledì scorso. Lo afferma un Ministro slovacco .

L’alleato di Putin sospetta una cospirazione nel tentativo di assassinare Fico - L’alleato di Putin sospetta una cospirazione nel tentativo di assassinare Fico - MOSCA – Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo e alleato del presidente Vladimir Putin, è salito sul podio dopo l’attentato al primo ministro slovacco Robert Fico. cavo Espresso ...

L'attacco al premier slovacco Robert Fico: un paese in shock - L'attacco al premier slovacco Robert Fico: un paese in shock - La reazione della Slovacchia L'attacco a Robert Fico ha scioccato la Slovacchia. Monica Perosino Wlachovský, ex ministro degli Esteri slovacco, ha commentato: “Nei partiti c’è chi innesca una spirale ...

Wlachovský, ex ministro degli Esteri slovacco: “Nei partiti c’è chi innesca una spirale d’odio che ci porta al baratro” - Wlachovský, ex ministro degli Esteri slovacco: “Nei partiti c’è chi innesca una spirale d’odio che ci porta al baratro” - L’intervista con l’ex titolare della diplomazia di Bratislava: “Fico ha capito che per tornare al potere doveva assumere posizioni ...