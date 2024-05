Amici come il GF | grande festa negli studi dopo la finale - i video della lunga nottata

Ancora una grande soddisfazione per Lorella Cuccarini . L’iconica showgirl, insegnante di canto ad Amici da tre edizioni, dopo quella del 2020 che l’aveva vista nel talent show di Maria De Filippi come prof di danza, ha visto nuovamente trionfare ...

Amici 23, Holden uitgeskakel in die finaal: die beroemde pa se reaksie - amici 23, Holden uitgeskakel in die finaal: die beroemde pa se reaksie - amici 23, Holden eliminato in finale ... Durante la finale del talent show, dopo l’eliminazione di Holden, Paolo Carta ha avuto per la prima volta una reazione pubblica. La reazione di Paolo Carta ...

Amici, per i sondaggi Sarah Toscano è la favorita per la vittoria - amici, per i sondaggi Sarah Toscano è la favorita per la vittoria - Sarah Toscano è stata scelta come vincitrice di amici nei sondaggi, raccogliendo il 37% dei voti ... del tutto soddisfatte durante le esibizioni serali. Segue immediatamente dopo Petit, il cantante ...

Amici 23, Lorella Cuccarini commossa dopo la vittoria di Sarah Toscano: la sua reazione a caldo - amici 23, Lorella Cuccarini commossa dopo la vittoria di Sarah Toscano: la sua reazione a caldo - Lorella Cuccarini ha dedicato delle bellissime parole alla sua allieva, che nello scontro finale ha avuto la meglio su Marisol Castellanos ...