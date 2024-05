Napoli - pugni in testa alla fidanzata e la trascina per terra afferrandola per i capelli

Al Franchi, il match valido per la 37° giornata di Serie A tra Fiorentina Napoli : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina Napoli , valevole per la 37esima giornata del ...

Il match tra Fiorentina e Napoli si chiude in Parità , nell’ultima stagionale al Franchi: il vantaggio è di Rrahmani ma la Viola la ribalta con Biraghi e Nzola. Alla ripresa, è Kvara a incastonare una perla che però non basta per l’ottavo posto

Pugni alla ragazza per strada e il volto contro il muro: uomo arrestato dai carabinieri - Pugni alla ragazza per strada e il volto contro il muro: uomo arrestato dai carabinieri - Ha colpito ripetutamente al volto e alla testa una donna con schiaffi e pugni: è accaduto la scorsa notte in via Cattolica a napoli dove non distante c'era una pattuglia dei carabinieri che è ...