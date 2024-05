Se ne deve andare Isola dei Famosi - altra valigia già piena per tornare in Italia | è un addio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) Sull’deiè l’ora della verità. Stasera va in onda una nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria accompagnata in studio dai due super opinionisti Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. C’è molta attesa da parte del pubblico per vedere quello che succederà. Infatti, a differenza delle puntate precedenti sono finiti in nomination tutti i big di questa edizione. Per cui a uscire sarà sicuramente un nome grosso. I giochi sono già fatti. Si è saputo poco fa infatti chi sarà il concorrente che dovrà abbandonare l’Honduras. Un vero colpo di scena rispetto alle previsioni. La comunicazione ufficiale come sempre verrà data da Vladimir Luxuria. Ricordiamo che al televoto questa settimana sono finiti ben cinque naufraghi Artur Dainese, Samuel Peron, Khady Gueye, Valentina Vezzali e la contessa Alvina Verecondi ...