Boxe - l' ucraino Usyk batte Fury ed è campione indiscusso dei Massimi

Oleksander Usyk è il nuovo campione del mondo indiscusso dei pesi massimi. A Riyadh (Arabia Saudita) ha sconfitto ai punti, con verdetto non unanime, il britannico Tyson Fury, unificando così le cinture della categoria più prestigiosa: WBO, WBA, ...

AGI - l'ucraino Oleksandr Usyk ha battuto il britannico Tyson Fury per 'split decision' (voto non unanime dei giudici) a Riyadh e ha conquistato il primo titolo mondiale indiscusso dei pesi massimi in 25 anni, un'impresa senza precedenti nell'era ...