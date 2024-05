F1 - Max Verstappen insultato a Imola risponde con il dito medio e poi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Sono state qualifiche trionfali per Max, sede del settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari l’olandese, su Red Bull, ha ottenuto la settima pole-position in altrettanti week end in questo campionato, allungando la sua striscia di p.1 consecutive a otto, eguagliando il record del brasiliano Ayron Senna. Un dato ancor più significativo, se fatto a, in ricordo di quanto accaduto 30 anni fa sul tracciato del Santerno. Una prestazione straordinaria favorita però anche dalla scia concessa volutamente da Nico Hulkenberg, che ha permesso al tre volte iridato di centrare l’obiettivo. Un modus operandi che ha fatto discutere non poco nel paddock. Resta il dato della pole e il fatto chee la scuderia di Milton Keynes abbiano risolto i problemi ...