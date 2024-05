Cina | vendite furgoni pickup aumentano ad aprile

(Di domenica 19 maggio 2024) Pechino, 19 mag – (Xinhua) – Lediinsono aumentate del 4,4% su base annua ad, poiche’ le politiche di promozione dei consumi del Paese hanno stimolato il mercato, come mostrato dai dati del settore. Secondo la China Passenger Car Association, 44.000sono stati venduti inil mese scorso. Le esportazioni di tali veicoli hanno rappresentato il 42% delletotali dinel Paese, hanno rivelato i dati. La crescente domanda di auto cinesi nei mercati esteri ha promosso la continua crescita delle esportazioni dicinesi dal 2022, ha affermato l’associazione. Nei primi quattro mesi dell’anno, le ...

Pechino, 12 mag – (Xinhua) – Le vendite di veicoli passeggeri di marche cinesi sono aumentate del 26,7% su base annua nei primi quattro mesi dell’anno, come mostrato da dati del settore. Piu’ di 4,66 milioni di veicoli passeggeri di marce ...

Pechino, 12 mag – (Xinhua) – Le vendite di veicoli passeggeri di marche cinesi sono aumentate del 26,7% su base annua nei primi quattro mesi dell’anno, come mostrato da dati del settore. Piu’ di 4,66 milioni di veicoli ...

Pechino, 17 mag – (Xinhua) – Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina , un importante indicatore della forza dei consumi del Paese, sono aumentate del 4,1% su base annua nei primi quattro mesi del 2024, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. ...

