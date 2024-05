Allenatore Milan - De Zerbi quale futuro? Tre possibilità…

D’Angelo : Credo che De Laurentiis abbia capito gli errori fatti, non a caso sul direttore sportivo si è mosso in anticipo e sull’ allenatore sta lavorando da mesi A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto ...

La cacciata di Allegri dalla panchina della Juve ad opera della società ha fatto e sta facendo discutere. Non è tanto la decisione a destare contrarietà, anche se molti tifosi della Juve e non solo non solo d’accordo, ma i modi. come sottolinea ...

Bremer Juve, garanzie al nuovo allenatore: parte solo a QUELLE cifre. Il prezzo - Bremer Juve, garanzie al nuovo allenatore: parte solo a QUELLE cifre. Il prezzo - Come spiega Tuttosport, Gleison Bremer è uno degli uomini sui quali si vuole fondare la squadra del futuro. Il brasiliano è una delle garanzie per quello che sarà il nuovo allenatore, ma nel ...

CorSport - Juventus, Allegri allontanato in 10’ da Scanavino: è attesa la replica. E la squadra è con lui - CorSport - Juventus, Allegri allontanato in 10’ da Scanavino: è attesa la replica. E la squadra è con lui - Un divorzio in dieci minuti. Tanto è durato, venerdì nel bunker della Continassa, il colloquio tra l’amministratore delegato della Juve e l’allenatore..

Gli eroi in bianconero: Andrea PIRLO - Gli eroi in bianconero: Andrea PIRLO - Conte è un grandissimo allenatore. Io ne ho avuti tanti ... Lo spagnolo passa il pallone a Vidal il quale lo cede a Pirlo. Il Maestro, nonostante la distanza di più di 30 metri dalla porta, non ci ...