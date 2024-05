Israele si ribella a Netanyahu Dimissioni e nuove elezioni - protesta massiccia | GUARD

(Di domenica 19 maggio 2024) Altro sabato di proteste a Tel Aviv. In decine di migliaia sono tornati a chiedere, ledel governoe il rilascio degli ostaggi ancora prigionieri di Hamas a Gaza. La polizia ha usato idranti per disperdere i manifestanti che bloccavano una strada. E al premier è arrivato anche l'ultimatum del ministro del Gabinetto di Guerra: "Se entro l'8 giugno non verrà formalizzato un piano d'azione generale su Gaza lasceremo il governo", ha avvertito Benny Gantz.

Benny Gantz minaccia di dimettersi dal gabinetto di guerra israeliano - Benny Gantz minaccia di dimettersi dal gabinetto di guerra israeliano - Ha dato tre settimane al primo ministro Benjamin netanyahu per fare un piano sulla fine della guerra nella Striscia di Gaza, altrimenti dice che ritirerà il suo sostegno al governo ...

Guerra a Gaza: scontro tra Gantz e Netanyahu, morti oltre 80 palestinesi e due soldati israeliani - Guerra a Gaza: scontro tra Gantz e netanyahu, morti oltre 80 palestinesi e due soldati israeliani - È alta tensione nel governo israeliano dopo l'ultimatum del ministro della Guerra Gantz a netanyahu per l'operazione nella Striscia. Gli attacchi dell'esercito provocano, intanto, oltre 80 vittime. Mo ...

Gaza, ultimatum di Gantz a Netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Gaza, ultimatum di Gantz a netanyahu. Liberare gli ostaggi, eliminare Hamas e smilitarizzare la Striscia: le condizioni per non lascire il governo - Il tono è perentorio, a tratti sferzante. Benny Gantz, il capo dell'opposizione che si era arruolato nel governo di emergenza dopo i massacri del 7 ottobre, rompe gli indugi. Un ...