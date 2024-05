Viabilità Roma Regione Lazio del 19-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 19 maggio 2024)DEL 19 MAGGIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE LA CIRCONE E’ NELLA NORMA; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA, AE’ IN CORSO LA MARATONA DELLE PERIFERIE NEL QUARTIERE DI SELVA CANDIDA: FINO ALLE ORE 12.00 CHIUSE AL TRANSITO VEICOLARE LARGO CODOGNO, VIA DELLA PALMAROLA NUOVA E ALTRE STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA; ATTIVE INOLTRE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral