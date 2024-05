Caccia e difesa degli animali | torna l’ex Ministro Costa con il M5s

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl partito Fratelli d’Italia, vuole modificare la legge sullain vigore da oltre trenta anni, nota come legge “157/92”, per permettere ladall’alba al tramonto. IlFrancesco Lollobrigida è a capo di questa iniziativa insieme al leghista Francesco Bruzzone. La legge attuale lascia alle Regioni la possibilità di stabilire le regole sulla, ma il partito vuole un cambiamento nazionale per consentire laanche a orari più avanzati. Ca.da.pa. acronimo di Comitato antispecistaprotezione ambiente ha lanciato la raccolta di firme per il referendum per l’abrogazionedue anni fa e insieme a tante associazioniste è assolutamente contrario a questa ...