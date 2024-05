Primavera – Torino-Milan 0-0 | fine primo tempo | LIVE NEWS

L’Inter Primavera va in campo per la sua ultima giornata di campionato contro l’Atalanta. La partita si gioca al Konami Youth Development Centre. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it, calcio d’inizio alle ore ...

GENOA-SASSUOLO LIVE MATCH PRIMAVERA 1 - GENOA-SASSUOLO live MATCH primavera 1 - Buongiorno a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a Genoa-Sassuolo, 34ª ed ultima giornata del torneo primavera 1. Fischio d’inizio alle ore 11, clicca qui per ...

LIVE! Primavera, Torino-Milan - live! primavera, Torino-Milan - Scende in campo la primavera di Giuseppe Scurto. Match decisivo per il Torino primavera, che ha un solo risultato utile per andare ai playoff: la vittoria contro i rossoneri nello scontro diretto.

LIVE | Primavera 1, Hellas Verona-Cagliari: segui la diretta - live | primavera 1, Hellas Verona-Cagliari: segui la diretta - Il Cagliari primavera di Fabio Pisacane punta a concludere nel migliore dei modi la propria stagione nell’ultimo turno di primavera 1. I rossoblù, dopo il successo per 2-1 contro il Genoa dell’ex Ales ...