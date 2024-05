Motocross EMX125 - non c’è due senza tre per Simone Mancini | vince il GP di Francia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo una gara 1 dominata, il classe 2007 di Cingoli arriva secondo in gara 2 e conquista la terza vittoria stagionale: ora è al terzo posto in campionato CINGOLI, 19 maggio 2024 – Non c’è duetre:anche il GP didel Campionato europeodi. Il classe 2007 cingolano, su Fantic, si è aggiudicato la classifica di giornata dopo le due gare a Saint Jean d’Angely, dopo aver vinto la prima manche. Grazie a questi 47 punti, inoltre,sale al terzo posto della classifica generale del campionato, a -24 dal leader Zanocz. In gara 1 di ieri, sabato 18 maggio,ha sbaragliato la concorrenza,ndo con un vantaggio di 36 secondi sul suo immediato inseguitore, il ...