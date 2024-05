Triathlon - World Cup 2024 | Ilaria Zane quinta a Samarcand - a un passo il terzo slot per le donne a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Quinto posto diin occasione dellaCup, che ha fatto tappa aa, in Uzbekistan. Soltanto 12^ al termine della frazione in bici, l’azzurra ha fatto la differenza nel 5.000 finale, recuperando ben sette piazze e chiudendo. Un piazzamento molto importante anche in otticaperché permette all’Italia di ipotecare ilfemminile.è inoltre 26^ con 3.753 punti nel ranking olimpico. Diciottesima posizione invece per l’altra azzurra impegnata, Sharon Spimi. “Complimenti aper l’ottimo 5° posto dia, piazzamento che ...